Туристка сорвалась с обрыва и разбилась насмерть из-за селфи в Сочи

Несчастный случай произошел днем 17 июня в Тисо-самшитовой роще в Хостинском районе Сочи.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы произошедшего. По их словам, женщина находилась на смотровой площадке и пытаясь сделать селфи на телефон. В какой-то момент она зашла за ограждение, оступилась и упала вниз с обрыва. Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Приехавшие медики констатировали смерть женщины из-за падения с высоты. Для того, чтобы поднято тело из обрыва на тропу потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали погибшую туристку на носилках из горно-лесной местности к машине скорой помощи», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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