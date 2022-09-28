В Геленджик прибыл ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы
Общество
28.09.2022 08:16
Поклониться святыне можно до 29 сентября в Кафедральном соборе святого Апостола Андрея Первозванного.
Доступ к ковчегу открыт с 8:00 до полуночи. Частица пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Геленджике до 29 сентября — до 10:00.
В течение всего времени пребывания пояса Пресвятой Богородицы в Соборе духовенством Геленджикского благочиния будут ежедневно совершаться молебны.
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