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В Геленджик прибыл ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Общество
28.09.2022 08:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhik-pribyl-kovcheg-s-chastitsej-poyasa-presvyatoj-bogoroditsy
Видео канала «Кубань 24»

Поклониться святыне можно до 29 сентября в Кафедральном соборе святого Апостола Андрея Первозванного.

Доступ к ковчегу открыт с 8:00 до полуночи. Частица пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Геленджике до 29 сентября — до 10:00.

В течение всего времени пребывания пояса Пресвятой Богородицы в Соборе духовенством Геленджикского благочиния будут ежедневно совершаться молебны.

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