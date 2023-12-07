В ГД внесли законопроект об оформлении у нотариуса подаренного чужим людям жилья

Законопроект предусматривает внесение поправок в Гражданский кодекс. Суть законопроекта заключается в том, что после его принятия, сделки с дарением чужим людям жилья необходимо будет обязательно регистрировать у нотариуса.

По мнению авторов законопроекта, документ призван защитить в первую очередь пожилых людей, которые часто становятся жертвами «черных риелторов». Эксперты считают, что участие нотариуса в подобных сделках гарантирует «правовую чистоту». Так, например, нотариус сам запросит все необходимые справки и направит документы в Росреестр, чтобы право собственности на недвижимость перешло от дарителя к одаряемому. Регистрация происходит в ускоренном режиме за один рабочий день.

«Предотвращать мошенничество, выявлять поддельные документы и защищать граждан и их собственность от криминала помогают развитие цифровых технологий нотариата и расширение полномочий нотариуса», — рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Авторы законопроекта еще ведут дискуссию на тему того, надо ли вводить обязательное нотариальное оформление жилых подарков посторонним или ввести такое же правило и для подарков родственникам, пишет «Российская газета».

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