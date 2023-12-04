Льготная ипотека в Краснодаре стала еще менее доступной

Подобная ситуация сложилась в большинстве городов-миллионников в России, особенно в Нижнем Новгороде, Омске и Челябинске.

В сентябре Правительство РФ повысило минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки до 20%. Среди них также популярные льготные кредиты под 8% в новостройках.

Годом ранее, в ноябре 2022 года первоначальный взнос по ипотеке составлял 15%. Под программу подходили квартиры за 6,9 и 13,8 млн рублей, учитывая лимиты на сумму кредита в 6 млн в регионах и 12 млн рублей в столичных агломерациях.

Сейчас льготная ипотека выдается покупателю в том случае, если он предоставляет первоначальный взнос в 20% — это уже квартиры за 7,2 и 14,4 млн рублей в зависимости от региона. По сравнению с прошлым годом, заплатить нужно будет на 4% больше. Кроме того, уменьшился выбор жилья — новостройки за последние 12 месяцев подорожали на 15%.

«При расчетах, выполненных исходя из того, что покупатель располагает лишь суммой на минимальный первоначальный взнос, на рынке недвижимости России в прошлом году можно было выбирать из 67% всех доступных лотов, сейчас — из 54% активных объявлений», — объяснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

В Краснодаре под лимиты не подходит 53% жилья, в прошлом году из новостроек не подходили под условия всего 30%. Самая большая динамика в Челябинске — 64% против 13%, в Нижнем Новгороде — 77% против 52%, в Омске — 47% против 22%, сообщает РИА «Новости».

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