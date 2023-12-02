Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Об этом 2 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, до 1 июня 2024 года в стране действуют семейная и льготная ипотеки. В этом году прирост ипотечных портфелей составит более 3,5 трлн рублей, по сравнению с приростом в 2 трлн рублей в прошлом году. Чтобы отрегулировать выдачу ипотечных кредитов, правительство рассматривает возможность повышения первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотек.

«Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — сообщил Марат Хуснуллин.

Также Марат Хуснуллин отметил, что рост цен на жилье в новостройках обоснован курсом валют, стоимостью рабочей силы, строительных материалов, энергоносителей и финансовых услуг.

«Разница между первичным и вторичным жильем должна быть обязательна. Почему мы считаем, что старое жилье должно стоить столько же, сколько новое? В силу объективных причин у нас действительно выросла стоимость строительства, но мы этот рост поддерживает тем, что даем в том числе льготы на ипотеку», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что в каждом новом квадратном метре от 5% до 15% — это стоимость финансовых услуг, сообщает ТАСС.

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