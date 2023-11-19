Объем многоквартирного строительства в Краснодарском крае достиг 8 млн кв. м

По данным аналитиков, объем строительства многоквартирного жилья в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличился на 2% и достиг 8,1 млн кв. м.

На Краснодар приходится 77% всего строительства на Кубани. В столице региона находится самые крупные строительные проекты и ЖК. На Сочи приходится 8% об всего объема строящегося жилья, на Новороссийск — 6%. Доля строительства в других кубанских городах не превышает 3%.

По словам экспертов, в перспективе востребованность готовых квартир в сданных или находящихся на сдаче домах будет увеличиваться, так как покупатели хотят максимально быстро заехать в жилье, за которое они платят ипотеку.

В связи с этим застройщики начинают объявлять старт продаж квартир не с этапа котлована, а сразу в домах с высокой степенью готовности. Также аналитики отметили, что популярность набирают квартиры с ремонтом от застройщика, полностью готовые к проживанию.

Краснодарский край занял второе месте в России по вводу жилья. За 10 месяцев 2023 года на Кубани ввели 5,8 млн кв. м. Регион опередила Московская область — там сдали 9,5 млн кв. м жилья, пишет «Ъ-Кубань».

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