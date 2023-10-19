Краснодар вошел в топ городов, где выгодно покупать квартиру для сдачи в аренду

Доходность от сдаваемой в аренду «вторички» в краевом центре составит 6,8% в год. Окупится такая квартира за 14,7 года.

Лидером рейтинга стала Астрахань — там доходность от сдачи составит 8%, окупаемость — 12,5 года. Также выгодно покупать квартиру на вторичном рынке и сдавать ее в Махачкале и Мурманске — почти 8% доходности и 13,2 года окупаемости. В Мурманске доходность составит 7,2%, окупаемость — 13,8 года, в Томске — 6,7% и 14,8 года.

«Из-за заоблачных цен продажи недвижимости самым низкодоходным городом является Москва — там от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет больше 27 лет», — отмечают аналитики.

Маленькая выгода также будет в Севастополе — 4,1% и 24,2 года, Белгороде — 4,3% и 23,4 года, Брянске — 4,4% и 22,6 года, Курске — 4,5% и 22,4 года и Пензе — 4,6% и 21,9 года.

В среднем по России «вторичка» для сдачи будет приносить 5,5% доходности, а окупится — через 18,3 года, сообщает РИА «Новости».

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