В Краснодаре в 2 раза увеличили налог на имущество для коммерческой недвижимости

Решение об этом приняли депутаты Гордумы на 64 заседании. Очередную сессию провела председатель Вера Галушко, в ее работе также принял участие мэр Краснодара Евгений Наумов.

За увеличение ставки налога на имущество для физлиц, владеющих коммерческими объектами, проголосовало подавляющее большинство депутатов Гордумы.

Для офисов и объектов общественного питания и торговли, принадлежащих физлицам, ставку налога на имущество подняли в два раза — с 1 до 2% от кадастровой стоимости. Изменения вступят в силу только через два года — с декабря 2025 года.

«Мы предлагаем увеличить ставку налога на имущество, но только в отношении владельцев коммерческих объектов. Квартиры, дома, гаражи такое повышение не затронет», — сказал глава департамента финансов Краснодара Александр Чулков.

Подобная ставка на налог для коммерческой недвижимости, принадлежащей физическим лицам, уже действует во многих российских городах: Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Волгограде, Калининграде, Воронеже, Казани, Новосибирске, Самаре, Омске, Уфе и Курске.

При этом юрлица в Краснодаре платят налог за коммерческие объекты по ставке 2% еще с 2017 года. Разница в размере ставки для физических и юридических лиц нарушала конкуренцию.

По оценкам экспертов, после увеличения налоговой ставки на коммерческую недвижимость дополнительный прирост в муниципальный бюджет составит около 714 млн рублей. Налоги на имущество физлиц в полном объему поступают в дорожный фонд города, составляя более 60% от общего числа средств. Деньги идут на строительство, ремонт и содержание дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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