В ГД внесли законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг

Авторы законопроекта предлагают определять травлю как повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

По инициативе депутатов, документ должен дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации.

Законопроект предполагает штрафы от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.

По словам депутата Леонида Слуцкого, с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник, и эта статистика основана только на тех детях, которые признались об этом взрослым.

«Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу — 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%», — отметил Слуцкий.

Документ внесли в Госдуму 2 декабря. По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения создадут действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях и будут способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства, сообщает ТАСС.

