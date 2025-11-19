В ГД предложили выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты

Предполагается, что выплата будет составлять 80-100% среднего заработка в зависимости от возраста ребенка и очередности рождения.

Автором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Парламентарий предложила ввести прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для многодетных родителей.

«При рождении четвертого ребенка — отпуск до 4,5 года с выплатой 90% среднего заработка, при рождении пятого и последующих — отпуск до 5,5 года с выплатой 100% среднего заработка», — пояснила Лантратова.

Она отметила, что отпуск нужно давать любому из родителей, а также предоставлять гибкий график без потери права на выплату и частичную занятость.

По словам депутата, такая инициатива сохранит профессиональный потенциал среди женщин, а также снизит риск утраты квалификации, сообщает 360.ru.

