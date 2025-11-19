Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В ГД предложили выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gd-predlozhili-vyplachivat-mnogodetnomu-roditelyu-v-dekrete-do-100-zarplaty
В ГД предложили выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты
Фото freepik.com

Предполагается, что выплата будет составлять 80-100% среднего заработка в зависимости от возраста ребенка и очередности рождения. 

Автором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Парламентарий предложила ввести прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для многодетных родителей.

«При рождении четвертого ребенка — отпуск до 4,5 года с выплатой 90% среднего заработка, при рождении пятого и последующих  — отпуск до 5,5 года с выплатой 100% среднего заработка», — пояснила Лантратова. 

Она отметила, что отпуск нужно давать любому из родителей, а также предоставлять гибкий график без потери права на выплату и частичную занятость. 

По словам депутата, такая инициатива сохранит профессиональный потенциал среди женщин, а также снизит риск утраты квалификации, сообщает 360.ru.

Читайте также: в Госдуме предложили ввести сертификат для поддержки беременных

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях