В Госдуме предложили ввести сертификат для поддержки беременных

Целевой сертификат для беременных предложили оформлять при постановке на учет в медицинской организации.

С инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Свое предложение они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

По мнению авторов инициативы, средства сертификата нужно направлять исключительно на оплату медицинских услуг для беременных. В том числе, на не входящие в систему ОМС услуги.

«Деньги нужны на проведение анализов, приобретение витаминных комплексов, оплату консультаций врачей, которые не входят в ОМС. При этом пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели беременности, а потребность в деньгах возникает гораздо раньше», — пояснил Миронов.

По его мнению, использование целевого сертификата снизит затраты семей, сделает качественную медпомощь более доступной для беременных. При этом расходы будут прозрачны и понятны.

Лантратова привела данные ВЦИОМ, согласно которым 41% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 36% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет отказываются от рождения детей из-за финансовых трудностей. Значительные расходы у беременных возникают уже в первом триместре, сообщает РИА «Новости».

