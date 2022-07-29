В ГД предложили упростить получение гражданства для квалифицированных кадров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. В частности, он предложил сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России.

В обращении к главе Минтруда Антону Котякову депутат отметил, что сегодня существует список профессий, по которым иностранцы и лица без гражданства имеют право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В этот перечень, например, входят медицинские работники и специалисты IT-сферы. Сухарев отметил, что иностранцы перед подачей заявления должны работать в России не меньше года по профессии.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков трудовой деятельности по профессии из вышеупомянутого перечня с 1 года до 3 или 6 месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством, с последующим правом иностранных граждан и лиц без гражданства подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — цитирует Сухарева RT.

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