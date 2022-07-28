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В Госдуме предложили поднять стипендии студентов до уровня МРОТ

Экономика
28.07.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-podnyat-stipendii-studentov-do-urovnya-mrot
В Госдуме предложили поднять стипендии студентов до уровня МРОТ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее письмо на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она отметила, что на те деньги, которые студенты получают сегодня, невозможно прожить.

«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями. А при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе.

Лантратова сообщила, что ежегодно стипендии в России индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах его запланировали в размере 4%. Однако, уровень инфляции в этом году был выше установленного. Страховые пенсии по поручению президента проиндексировали на 8,6%, а уровень индексации стипендий остался прежним. Так с 1 сентября студенты вузов будут получать 1 тыс. 755 рублей. Студенты техникумов и колледжей — 638 рублей. Государственная социальная стипендия в вузе будет составлять 2 тыс. 634 рублей. Для средних специальных учебных заведений — 958 рублей.

«Хотя очевидно, что студенты являются не менее нуждающейся в финансовой поддержке категорией граждан. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях фактический размер стипендий выше базового. Имеется ряд доплат: именные, губернаторские и президентская стипендии. Но даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 тыс. 279 рублям», — отметила парламентарий.

Обращение поступило в аппарат Правительства РФ и будет направлено в Минобрнауки для проработки, пишут «Известия».

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