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В ГД предложили смягчить наказания жертвам домашнего насилия, которые защищались

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gd-predlozhili-smyagchit-nakazaniya-zhertvam-domashnego-nasiliya-kotorye-zashhishhalis
В ГД предложили смягчить наказания жертвам домашнего насилия, которые защищались
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24"

Группа депутатов одной из фракций Госдумы подготовила законопроект, который предлагает считать смягчающим обстоятельством вынужденную самозащиту от домашнего насилия, если она привела к совершению преступления.

Документ предлагает дополнить ст. 61 УК РФ об обстоятельствах, смягчающих наказание. Авторы законопроекта привели данные экспертов, согласно которым в 2020-2021 годах 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, в суде заявили о том, что защищались от домашнего насилия.

«Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда», — говорится в законопроекте.

Законопроект направили на отзыв в правительство РФ и Верховный суд РФ, сообщает ТАСС.

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