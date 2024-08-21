В ГД предложили смягчить наказания жертвам домашнего насилия, которые защищались

Группа депутатов одной из фракций Госдумы подготовила законопроект, который предлагает считать смягчающим обстоятельством вынужденную самозащиту от домашнего насилия, если она привела к совершению преступления.

Документ предлагает дополнить ст. 61 УК РФ об обстоятельствах, смягчающих наказание. Авторы законопроекта привели данные экспертов, согласно которым в 2020-2021 годах 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, в суде заявили о том, что защищались от домашнего насилия.

«Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда», — говорится в законопроекте.

Законопроект направили на отзыв в правительство РФ и Верховный суд РФ, сообщает ТАСС.

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