В ГД дали Росфинмониторингу доступ к данным о переводах по картам «Мир»

Законопроект позволяет получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию об операциях системы быстрых платежей (СБП) и платежных карт.

Документ в мае этого года внесло на рассмотрение Правительство РФ, он дополняет «антиотмывочное» законодательство. Госдума приняла законодательную инициативу во втором и третьем чтении.

Согласно тексту документа, Росфинмониторинг сможет получать информацию от НСПК — оператора СБП, платежной системы «Мир» и УПК. Оператор не имеет права разглашать факт передачи этих данных.

Закон направлен на восполнение пробелов в информации, имеющейся у Росфинмониторинга о переводах денежных средств, осуществляемых с использованием указанных систем. Авторы проекта считают, что нововведение позволит сократить нагрузку на банки за счет уменьшения количества запросов от ведомства.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Порядок и сроки обмена информацией определит соглашение между Росфинмониторингом и НСПК, его согласуют с Центробанком РФ.

Читайте также: Центробанк обяжет кредитные организации привязывать ИНН к счетам россиян. Нововведение — необходимая процедура для внедрения системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году.

Подпишись, здесь всегда интересно.