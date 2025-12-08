Центробанк обяжет кредитные организации привязывать ИНН к счетам россиян

Нововведение — необходимая процедура для внедрения системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году.

Обязать кредитные организации привязывать индивидуальный номер налогоплательщика клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством намерен Центральный банк России.

Целесообразность нововведения подтвердили регулятору банки. ИНН станет обязательным реквизитом для физлиц, это будет касаться как уже имеющихся счетов, так и новых.

«Банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

К разработке «Антидропа» приступят в следующем году. Полякова отметила, что подключение банков к платформе будет обязательным, но кредитные организации смогут самостоятельно принимать решения об уровне риска клиентов, попавших в эту базу.

По такому принципу работает платформа для борьбы с отмыванием денежных средств «Знай своего клиента», сообщает РБК.

