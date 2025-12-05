Банк России 8 декабря частично снимет ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк принял решение отменить ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и дружественных стран. Ограничения снимут 8 декабря.

В результате, с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохранятся следующие ограничения:

работающие в России физические лица — нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы;

запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Однако указанные запреты не распространяются на операции иностранных инвесторов по переводу денежных средств, если они вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Банки из недружественных государств могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, говорится в сообщении Банка России.

