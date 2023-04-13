Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В ФСБ назвали подробности организации убийства Владлена Татарского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-fsb-nazvali-podrobnosti-organizatsii-ubijstva-vladlena-tatarskogo
Фото и видео t.me/bbbreaking

Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками.

«Установлено, что убийство Максима Фомина (Владлена Татарского) вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы — 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, Денисов, выполняя задание украинских спецслужб, с помощью сервиса экспресс-доставки и посредника передал Треповой в Москву взрывное устройство, встроенное в гипсовый бюст военкора Татарского. В феврале 2023 года он приехал в Россию из Украины с территории Латвии. Для подготовки теракта он собирал информацию о Татарском.

После совершения теракта Денисов покинул Россию. 3 апреля он вылетел в Турцию транзитом через Армению. Его планируют объявить в международный розыск, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой внутри и передала ее военкору Владлену Татарскому. Она выполняла указания украинских спецслужб. В результате взрыва статуэтки Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали.

Статьи
«Гарри Поттер» возвращается: HBO Max показала тизер нового сериала
«Гарри Поттер» возвращается: HBO Max показала тизер нового сериала
Пародонтоз: признаки и профилактика
Пародонтоз: признаки и профилактика
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля
Как организовать сортировку мусора дома
Как организовать сортировку мусора дома
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Сошедший на трассу сель ликвидировали в Сочи, движение идет в штатном режиме
  2. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  3. В КТК заявили о непричастности к появлению резкого запаха в Новороссийске
  4. В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
  5. Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
  6. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
Прямой эфир
Мы в соцсетях