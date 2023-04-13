В ФСБ назвали подробности организации убийства Владлена Татарского
Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками.
«Установлено, что убийство Максима Фомина (Владлена Татарского) вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы — 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, Денисов, выполняя задание украинских спецслужб, с помощью сервиса экспресс-доставки и посредника передал Треповой в Москву взрывное устройство, встроенное в гипсовый бюст военкора Татарского. В феврале 2023 года он приехал в Россию из Украины с территории Латвии. Для подготовки теракта он собирал информацию о Татарском.
После совершения теракта Денисов покинул Россию. 3 апреля он вылетел в Турцию транзитом через Армению. Его планируют объявить в международный розыск, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой внутри и передала ее военкору Владлену Татарскому. Она выполняла указания украинских спецслужб. В результате взрыва статуэтки Татарский погиб, еще более 30 человек пострадали.
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