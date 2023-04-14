В фонтане «Царь-бутылка» на центральной площади Абрау-Дюрсо заменят 1 тыс. 954 бутылки

К началу лета в нем поменяют все бутылки, которые в 2022 году работали на износ и были утеряны, а пустые ячейки конструкции наполнят новыми стеклянными сосудами.

«Запчасти» для большого водяного «пазла» на Александровскую площадь поставляет местный завод игристых вин.

Такую операцию проводят ежегодно перед стартом туристического сезона. В Абрау-Дюрсо его планируют начать в мае.

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