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Ремонт Малого Ривьерского моста в Сочи закончат летом 2023 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-malogo-riverskogo-mosta-v-sochi-zakonchat-letom-2023-goda
Видео t.me/sochinow

Реконструкция переправы в активной фазе. Уже демонтированы старые перила.

Конструкцию признали аварийной в 2021 году. Почти год объект ждал проекта и подрядчика.

Мост соединяет два берега ― улицу Конституции и парк Ривьера. Место оживленное, и пока пешеходам приходится переходить реку по автомобильному мосту.

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