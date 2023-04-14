Ремонт Малого Ривьерского моста в Сочи закончат летом 2023 года

Реконструкция переправы в активной фазе. Уже демонтированы старые перила.

Конструкцию признали аварийной в 2021 году. Почти год объект ждал проекта и подрядчика.

Мост соединяет два берега ― улицу Конституции и парк Ривьера. Место оживленное, и пока пешеходам приходится переходить реку по автомобильному мосту.

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