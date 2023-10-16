В финале чемпионата «Абилимпикс-2023» выступят 29 жителей Краснодарского края

В финале примут участие 11 школьников, 4 студента и 14 специалистов. Они представляют школы и учреждения СПО Краснодара, Армавира, Кореновского и Новокубанского районов. Организатором чемпионата выступило Минпросвещения России.

Финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве. В нем примут участие 750 победителей региональных этапов из 76 регионов России. Впервые на чемпионате выступят команды из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Благодаря чемпионату у участников появляются возможности для дальнейшего профессионального развития и личностного роста. В 49 основных компетенциях выступают школьники, студенты и специалисты. В числе компетенций информационные технологии, сфера услуг, промышленность, питание, ремесленное дело и медицина.

Также на чемпионате пройдут образовательные, профориентационные, дискуссионные и спортивные мероприятия в рамках деловой программы. Помимо этого, там проведут Всероссийскую научно-практическую конференцию, серию круглых столов и мастер-классов, а также форум центров добровольчества. Для самых юных участников «Абилимпикса» организуют паралимпийский урок с участием чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Чемпионат завершится торжественной церемонией, в ходе которой наградят победителей и участников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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