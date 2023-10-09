Бесплатное школьное питание для детей-инвалидов предложили ввести в России

Пока питание в школе за счет бюджетных средств предусмотрено для детей с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды в эту категорию не попадают.

С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она обратилась на имя депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой.

Волынец отметила, что такие льготы распространится на детей с ОВЗ, но дети-инвалиды без ОВЗ не имеют права на бесплатное питание.

«В этой связи в целях защиты прав детей-инвалидов прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — цитирует Волынец RT.

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