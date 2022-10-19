В финал конкурса «Большая перемена» вышли 79 школьников из Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал всероссийского конкурса для учеников 9 — 11 классов «Большая перемена» откроется 23 октября в «Артеке».

Кубань на конкурсе представят 79 старшеклассников из 18 муниципалитетов. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева

«Наш край вошел в топ-10 регионов по количеству финалистов. Кубань на конкурсе представляют 79 школьников из 18 городов и районов края. Всего же в финале конкурса встретятся 1,5 тыс. старшеклассников из всех регионов России», — сказала Воробьева.

Школьникам предстоят задания на раскрытие творческих способностей и командную работу. Учащиеся 9 и 10 классов смогут выиграть приз в 200 тыс. рублей. Его получат 300 лучших участников. Деньги они смогут направить на саморазвитие. Еще 300 выпускников получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.

Для педагогов-наставников победителей предусмотрен приз в размере 150 тыс. рублей.

Помимо этого, 30 школам, подготовившим наибольшее количество финалистов, направят гранты в 2 млн рублей. На что потратить эти деньги решат сами школы совместно с победителями конкурса.

В рамках финала для участников запланировали образовательную и выставочную программы, игры и флешмобы. В частности, Российское движение детей и молодежи подготовило игру «Включайся!». На берегу моря от памятника защитникам «Артека» до набережной МДЦ пройдет марафон здоровья.

В рамках проекта «МЫВМЕСТЕ. ДЕТИ» будет работать мастерская, где школьники создадут для военнослужащих открытки, гравюры, талисманы на удачу, напишут письма. Их доставят адресатам волонтеры #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, запланирован благотворительный онлайн-марафон. В рамках этого мероприятия финалисты запишут видеообращения для участников СВО.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводят в рамках нацпроекта «Образование». Организаторами выступают Росмолодежь, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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