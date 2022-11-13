В финал конкурса «Большая перемена» вышли 54 студента колледжей и техникумов Кубани

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоится в Нижнем Новгороде.

Всего в финальном состязании будут участвовать 600 студентов. Из них 54 — учащиеся 20 учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края. Больше всего финалистов будут представлять Армавирский юридический техникум, Краснодарский архитектурно-строительный техникум и Вознесенский техникум пищевых производств.

Конкурс проходит по 12 направлениям. Среди финалистов победителями станут 150 студентов выпускных курсов и 150 студентов невыпускных курсов. Они получат по 1 млн рублей и по 200 тыс. рублей. Деньги можно потратить на образование, саморазвитие или на стартап. Все финалисты получат сертификаты на поездку по программе развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие».

Наставники победителей получат по 150 тыс. рублей и смогут пройти образовательную программу. Также педагогов, подготовивших призеров, ждут призы и стажировки в российских компаниях. Кроме того, 20 лучших образовательных организаций среднего профобразования получат по 2 млн рублей.

Конкурс «Большая перемена» проводят в рамках нацпроекта «Образование». Его организаторы Росмолодежь, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена», Российское движение школьников при поддержке Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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