В филиал фонда «Защитники Отечества» в Армавире поступило более 2,5 млн запросов

Филиалы фонда «Защитники Отечества» действуют в разных городах Кубани. В Армавире государственная организация работает третий год. Обратиться за помощью могут ветераны СВО и их семьи по любым вопросам.

Фонд «Защитники Отечества» организовывает для ветеранов специальной военной операции физкульт-занятия на тренажерах, футбол, настольный теннис, дартс. Гамлет Метоян — любитель покидать дротики. Теперь мужчина учится и заново водить благодаря координатору госфонда Ольге Фисенко.

«Уверен, каждый, кто знаком с вами, сталкивался с проблемами и обращался к вам, получал решение своего вопроса. Все решается», — говорит участник СВО Гамлет Метоян.

Координатор армавирского филиала фонда знает каждого своего подопечного. Для них регулярно проводят спортивные соревнования, помогают найти свое хобби и даже смысл жизни. С благодарностью отзывается об Ольге Фисенко и Игорь Денисенко.

«Организация в лице Ольги Николаевны помогла мне получить удостоверение ветерана боевых действий и в дальнейшем получать все остальные льготы», — рассказывает участник СВО Игорь Денисенко.

Помогают бойцам всесторонне. Так, для двух ветеранов адаптировали жилье, в процессе — еще трое. Также большое внимание фонд уделяет реабилитации. В отделении городской больницы участники спецоперации проходят курс восстановительного лечения.

«Дай бог здоровья, помогают нам. Более двух лет мы с Ольгой Николаевной контактируем», — делится участник СВО Андрей Елисеев.

В армавирский филиал фонда поступило более 2,5 млн запросов от участников СВО и их семей. Более 350 человек — на персональном сопровождении.

«Когда с нами наши ребята, когда мы видим их горящие глаза, их благодарность слышим — это очень большой стимул в дальнейшей работе», — отмечает социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Армавире Ольга Фисенко.

Третий год на Кубани работает государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Более 70 координаторов готовы помочь ветеранам спецоперации и их семьям по любым вопросам. Обратиться за помощью к специалистам можно в каждом районе региона.

Читайте также: в учебном центре ЮВО готовят военных, заключивших контракт с Минобороны РФ.

Подпишись, здесь всегда интересно.