В феврале на Кубани мальчиков рождается больше, чем девочек

С 1 февраля в Краснодарском крае родились 1 тыс. 805 детей. Из них 932 мальчиков и 873 девочек.

За последние сутки в Краснодарском крае родился 131 ребенок. Из них 71 мальчик и 60 девочек. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

«В Краснодаре родилось 63 ребенка, в Сочи — 14. В Белореченском и Лабинском районах на свет появилось по одному малышу. В Армавире родилось восемь малышей, в Новороссийске — один», — написал Филиппов в Telegram.

Всего с 1 февраля в Краснодарском крае родились 1 тыс. 805 детей, из них 932 мальчиков и 873 девочек.

Так, 1 февраля родились 57 мальчиков и 69 девочек, 2 февраля —64 мальчика и 57 девочек, 3 февраля — 63 мальчика и 70 девочек, 4 февраля — 54 мальчика и 52 девочки. 5 февраля на свет появились 43 мальчика и 26 девочек, 6 февраля — 45 мальчиков и 53 девочки, 7 февраля — 66 мальчиков и 70 девочек, 8 февраля — 63 мальчика и 68 девочек. 9 февраля на Кубани родились 80 мальчиков и 77 девочек, 10 февраля — 80 мальчиков и 82 девочки, 11 февраля — 64 мальчика и 54 девочки, 12 февраля — 38 мальчиков и 30 девочек, 13 февраля — 51 мальчик и 45 девочек и 14 февраля — 93 мальчика и 60 девочек.

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