Четыре двойни родились за сутки в Краснодарском крае

Всего на Кубани появились на свет 162 ребенка — 82 девочки и 80 мальчиков. Среди новорожденных — четыре двойни.

В Краснодаре родилось 79 детей, в Сочи — 12. В Белореченском, Выселковском и Динском районах на свет появилось по три ребенка, в Каневском районе — 6, в Ейском районе — 5.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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