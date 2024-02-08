Семью из Анапы наградили орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин 8 февраля подписал указ о присуждении высших государственных наград.

Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

«С Евгением и Татьяной Шушур знаком лично. Это дружная, крепкая семья, в браке уже 25 лет, воспитывают семерых прекрасных детей. Евгений и Татьяна росли в одной станице, вместе ходили в школу, оба мечтали о большой семье. Дети для них — главное богатство и гордость. Они активно принимают участие во всех начинаниях дочерей и сыновей, поддерживают в желании развиваться, достигать чего-то большего. А ребята растут ответственными в учебе. Девочки во всем помогают по хозяйству маме, четверо парней — всегда рядом с отцом. Желаю их дому процветания, мира и благополучия!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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