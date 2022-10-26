Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Фестивальном микрорайоне Краснодара до конца года начнут строить школу на 825 мест

Общество
26.10.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-festivalnom-mikrorajone-krasnodar-do-kontsa-goda-nachnut-stroit-shkolu-na-825-mest
В Фестивальном микрорайоне Краснодара до конца года начнут строить школу на 825 мест
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Учебное заведение на 825 мест построят на улице Константина Образцова на участке площадью 27,5 тыс. кв. м. Подрядчик начнет работы до конца текущего года. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Школу построят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по программе «Развитие образования» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В новой школе будет три этажа и 33 кабинета для учащихся с 1 по 11 классы. В учреждении предусмотрен медпункт, кабинеты педагога-психолога и логопеда, три спортзала, раздевалки с душевыми и туалетами, два актовых зала на 100 и 390 мест. Также в школе разместят библиотеку, пищеблок с обеденным залом на 413 человек и буфетом на 50 мест.

Во дворе планируют построить поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, круговую и прямую беговые дорожки, полосу препятствий, площадки для активных игр, гимнастики, метания диска, толкания ядра и прыжков в длину. Во дворе разместят площадки для отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на улице Командорской построят школу на 1 тыс. 875 мест.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях