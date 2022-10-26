В Фестивальном микрорайоне Краснодара до конца года начнут строить школу на 825 мест
Учебное заведение на 825 мест построят на улице Константина Образцова на участке площадью 27,5 тыс. кв. м. Подрядчик начнет работы до конца текущего года. Завершить строительство планируют в 2024 году.
Школу построят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по программе «Развитие образования» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
В новой школе будет три этажа и 33 кабинета для учащихся с 1 по 11 классы. В учреждении предусмотрен медпункт, кабинеты педагога-психолога и логопеда, три спортзала, раздевалки с душевыми и туалетами, два актовых зала на 100 и 390 мест. Также в школе разместят библиотеку, пищеблок с обеденным залом на 413 человек и буфетом на 50 мест.
Во дворе планируют построить поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, круговую и прямую беговые дорожки, полосу препятствий, площадки для активных игр, гимнастики, метания диска, толкания ядра и прыжков в длину. Во дворе разместят площадки для отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре на улице Командорской построят школу на 1 тыс. 875 мест.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины