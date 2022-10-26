В Фестивальном микрорайоне Краснодара до конца года начнут строить школу на 825 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Учебное заведение на 825 мест построят на улице Константина Образцова на участке площадью 27,5 тыс. кв. м. Подрядчик начнет работы до конца текущего года. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Школу построят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по программе «Развитие образования» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В новой школе будет три этажа и 33 кабинета для учащихся с 1 по 11 классы. В учреждении предусмотрен медпункт, кабинеты педагога-психолога и логопеда, три спортзала, раздевалки с душевыми и туалетами, два актовых зала на 100 и 390 мест. Также в школе разместят библиотеку, пищеблок с обеденным залом на 413 человек и буфетом на 50 мест.

Во дворе планируют построить поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, круговую и прямую беговые дорожки, полосу препятствий, площадки для активных игр, гимнастики, метания диска, толкания ядра и прыжков в длину. Во дворе разместят площадки для отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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