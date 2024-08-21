В федеральном форуме «Рубеж» приняли участие добровольцы из Краснодара

Федеральный тактико-стратегический форум «Рубеж» прошел в Воронежской области. Мероприятие объединило 300 участников со всей России.

Цель форума — построить команду единомышленников и сплотить добровольцев из разных регионов страны. Благодаря такому обучению на Кубани появится больше групп быстрого реагирования в условиях ЧС.

Наставниками команд «Рубежа» стали участники специальной военной операции, бойцы Министерства обороны РФ.

Читайте также: штурмовик из Краснодарского края рассказал, почему пошел на СВО.