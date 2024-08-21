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В федеральном форуме «Рубеж» приняли участие добровольцы из Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-federalnom-forume-rubezh-prinyali-uchastie-dobrovoltsy-iz-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Федеральный тактико-стратегический форум «Рубеж» прошел в Воронежской области. Мероприятие объединило 300 участников со всей России.

Цель форума — построить команду единомышленников и сплотить добровольцев из разных регионов страны. Благодаря такому обучению на Кубани появится больше групп быстрого реагирования в условиях ЧС.

Наставниками команд «Рубежа» стали участники специальной военной операции, бойцы Министерства обороны РФ.

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