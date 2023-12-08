В ФАС предложили запретить необоснованно повышать цены на продукты

Речь о тех случаях, когда цены выросли на 30% за 60 дней, но это нельзя объяснить экономическими факторами.

Соответствующий законопроект федеральная антимонопольная служба внесла в правительство. Действовать ограничение должно до 2024 года. Среди экономических факторов, обосновывающих повышение цен, выделяют изменение спроса или предложения, колебание регулируемых тарифов, сезонные факторы, а также изменение цен на сырье и комплектующие.

Распространяться запрет будет на цены на социально значимые продукты — яйца, мясо, молоко, хлеб, чай и другие. Принимать решение о необоснованном росте будут на основе данных от Минэкономразвития. Нарушителям в первый раз будут выдавать предписания, после начнут возбуждать дело. Также могут вводить штрафы для юрлиц не менее 0,03% выручки.

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В этом году в России максимально быстро дорожали яйца и мясо курицы, однако регуляторы не фиксировали повышения цен в рознице более 30%. Представители бизнеса поясняют, что динамика связана с подорожанием материально-технических ресурсов и их транспортировки. Также выросли затраты на обслуживание оборудования и расходы на доставку грузов и техосмотр и ремонт автопарка, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временно ограничить наценку на куриные яйца предложила ФАС ретейлерам.