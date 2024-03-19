В 2024 году планируют открыть 11 школ и 24 детских сада в Краснодаре

Темпы ввода новых объектов образования в краевой столице не снижаются уже который год, отметила замглавы Кубани Анна Минькова. Она 19 марта проинспектировала ход строительства двух новых школ и детского сада в поселках Российский и Краснодарский.

По словам вице-губернатора, школа на 1 тыс. 550 мест в районе улицы Батуринской готова уже на 88%. На ее строительство направили 1,3 млрд рублей.

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«Еще 145 млн рублей выделяем на ее оснащение. Строители закончат работы летом. Для детей школа откроется уже в новом учебном году. Для жителей микрорайона Любимово это очень важный объект. Он позволит разгрузить две соседние школы – №102 и №17ф», — написала Анна Минькова в Telegram.

Еще одну школу на 1 тыс. 875 мест строят в районе улицы Командорской. На эти работы выделили 1,7 млрд рублей, отметила заместитель губернатора.

«Открыть ее планируем в сентябре 2025 года. Это крупный проект, который сможет закрыть потребность в этом активно застраивающемся микрорайоне. И здесь же появится детсад на 350 мест. Он готов уже наполовину. Открытие запланировано осенью этого года», — заключила Минькова.

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