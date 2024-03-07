Путин: в Краснодарском крае необходимо увеличить число скорых, школ и детсадов

Президент России Владимир Путин поручил главе Кубани Вениамину Кондратьеву рассмотреть вопрос увеличения числа бригад скорой помощи.

«Один из существенных показателей — прирост населения. В этой связи, конечно, возникают наверняка и проблемы, вопросы, прежде всего социального характера. Нужно подумать об увеличении бригад скорой помощи. Детские сады, школы — количество мест должно увеличиваться», — заявил президент.

Глава государства отметил, что в целом ситуация в крае стабильная — практически все основные показатели находятся на высоком уровне, регион развивается. Также он заявил, что безработица в стране рекордно низкая, а на Кубани еще ниже, чем в среднем по стране, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин провел встречу в Краснодарском летном училище.