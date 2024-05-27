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В этом году Новороссийский казачий кадетский корпус выпустил более 40 учеников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-etom-godu-novorossijskij-kazachij-kadetskij-korpus-vypustil-bolee-40-uchenikov
Видео канала «Кубань 24»

В торжественной обстановке на Кадетском бульваре 41 выпускник простился с учебным заведением. В числе почетных гостей были представители казачества, военные и заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

Праздник начался с молитвы, исполнения гимнов России и Кубани.

«Конечно же, для наших одиннадцатиклассников сегодняшний день запомнится надолго. Не хочется покидать родные стены, которые стали домом», — отметил вице-губернатор.

Также войсковой атаман Александр Власов вручил казачьи награды, почетные грамоты и благодарности сотрудникам корпуса за вклад в развитие системы казачьего образования и патриотическое воспитание.

Наилучшие среди кадетов получили почетные знаки «За отличие». Впереди у выпускников экзамены, вручение аттестатов и поступление в высшие учебные заведения.

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