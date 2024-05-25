Кондратьев: на Кубани последний звонок прозвенел для более 100 тыс. выпускников

Последний школьный звонок 25 мая прозвенел для всех выпускников Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил выпускников в соцсетях.

«В школах Кубани звучит последний в этом году школьный звонок. Для более 100 тыс. ребят это символическое прощание со школой. Впереди сложная и волнительная пора выпускных экзаменов. Для каждого школа останется местом первой дружбы и привязанности, где педагоги всегда будут любить и ждать», — сказал Кондратьев.

Глава края подчеркнул, что для сегодняшних выпускников на Кубани открыты все дороги.

«Будем рады, если наши выпускники останутся в крае и выберут кубанские вузы и ссузы для продолжения образования, будут жить и работать на родной земле. Поздравляю всех с окончанием школы и желаю удачи на экзаменах. В добрый путь!», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

К поздравлениям присоединилась вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она пожелала выпускникам не бояться ставить перед собой большие цели.

«Для всех выпускников Краснодарского края прозвенел последний школьный звонок. У ребят буря эмоций — и слезы, и улыбки, и тревога перед пока еще неизвестным будущим. Не бойтесь ставить перед собой большие цели. Все получится! В добрый путь, выпускники!», — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: расходы россиян на выпускные детей за пять лет выросли почти в два раза.