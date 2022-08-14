В Ереване на оптовом рынке произошел мощный взрыв: 1 человек погиб, 20 ранены

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Взрыв случился днем 14 августа на оптовом рынке «Сурмалу». На торговом объекте начался сильный пожар, которому присвоили третью категорию.

На месте происшествия работают спасатели. По данным МЧС Армении в результате взрыва есть пострадавшие, их точное количество уточняют, сообщает «Интерфакс».

Точная причина взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» пока неизвестна. По неподтвержденной информации, это случилось из-за возгорания на складе пиротехники.

Глава службы скорой помощи Еревана заявил, что 7 пострадавших при взрыве на рынке доставлены в больницы города. Часть людей находится под завалами.

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