В Ереване на оптовом рынке произошел мощный взрыв: 1 человек погиб, 20 ранены
Происшествия
14.08.2022 13:39
Взрыв случился днем 14 августа на оптовом рынке «Сурмалу». На торговом объекте начался сильный пожар, которому присвоили третью категорию.
На месте происшествия работают спасатели. По данным МЧС Армении в результате взрыва есть пострадавшие, их точное количество уточняют, сообщает «Интерфакс».
Точная причина взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» пока неизвестна. По неподтвержденной информации, это случилось из-за возгорания на складе пиротехники.
Глава службы скорой помощи Еревана заявил, что 7 пострадавших при взрыве на рынке доставлены в больницы города. Часть людей находится под завалами.
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