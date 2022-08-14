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В Ереване на оптовом рынке произошел мощный взрыв: 1 человек погиб, 20 ранены

Происшествия
14.08.2022 13:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-erevane-na-optovom-rynke-proizoshel-moshhnyj-vzryv
В Ереване на оптовом рынке произошел мощный взрыв: 1 человек погиб, 20 ранены
Фото из соцсетей

Взрыв случился днем 14 августа на оптовом рынке «Сурмалу». На торговом объекте начался сильный пожар, которому присвоили третью категорию.

На месте происшествия работают спасатели. По данным МЧС Армении в результате взрыва есть пострадавшие, их точное количество уточняют, сообщает «Интерфакс».

Точная причина взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» пока неизвестна. По неподтвержденной информации, это случилось из-за возгорания на складе пиротехники.

Глава службы скорой помощи Еревана заявил, что 7 пострадавших при взрыве на рынке доставлены в больницы города. Часть людей находится под завалами.

Читайте также: после пяти дней работ МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на складе Ozon в Подмосковье.

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