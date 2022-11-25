В Екатеринодарской епархии создали футбольную команду священнослужителей
Спорт
25.11.2022 11:25
ФК «Кубанская митрополия» образована по инициативе председателя комиссии по вопросам физкультуры и спорта Екатеринодарской епархии священника Артемия Соловьева.
В новую футбольную команду вошли преимущественно священнослужители, а также прихожане и пономари храмов краевого центра. Образованный клуб благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.
«Кубанская митрополия» примет участие в первенстве Краснодара в формате 5х5, сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.
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