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В Екатеринодарской епархии создали футбольную команду священнослужителей

Спорт
25.11.2022 11:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ekaterinodarskoj-eparhii-sozdali-futbolnuyu-komandu-svyashhennosluzhitelej
В Екатеринодарской епархии создали футбольную команду священнослужителей
Фото mitropoliakuban.ru

ФК «Кубанская митрополия» образована по инициативе председателя комиссии по вопросам физкультуры и спорта Екатеринодарской епархии священника Артемия Соловьева.

В новую футбольную команду вошли преимущественно священнослужители, а также прихожане и пономари храмов краевого центра. Образованный клуб благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Кубанская митрополия» примет участие в первенстве Краснодара в формате 5х5, сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.

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