В Екатеринодарской епархии создали футбольную команду священнослужителей

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ФК «Кубанская митрополия» образована по инициативе председателя комиссии по вопросам физкультуры и спорта Екатеринодарской епархии священника Артемия Соловьева.

В новую футбольную команду вошли преимущественно священнослужители, а также прихожане и пономари храмов краевого центра. Образованный клуб благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Кубанская митрополия» примет участие в первенстве Краснодара в формате 5х5, сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.

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