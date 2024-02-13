В Екатеринбурге нашли тело 18-летнего студента из Краснодара

Труп молодого человека обнаружили вечером 11 февраля на улице 40 лет ВЛКСМ.

Известно, что погибший 18-летний парень учился в промышленном техникуме им. Курорчкина. Он родился на Урале, но большую часть жизни провел в Краснодаре. После окончания школы на Кубани он вернулся в Екатеринбург, чтобы отучиться на сварщика.

По версии источника, молодой человек покончил с собой из-за ссоры с 34-летней сожительницей. В квартире нашли предсмертную записку, пишет «КП-Екатеринбург».

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