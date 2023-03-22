В Екатеринбурге мужчина заказал такси до дома и чуть не уехал в Краснодар

Забавный инцидент произошел в Екатеринбурге. Местный житель вызвал такси до дома, но в пути навигатор неожиданно дал сбой.

Вместо дороги домой навигатор предложил за ту же цену — 240 рублей — совершить путешествие в Краснодар. Время в пути составило бы 38 часов. Водитель пришел в ужас и попросил пассажира связаться с техподдержкой. Дозвониться в технические службы агрегатора не получилось. Вскоре программа пришла в себя и перестала «приглашать» екатеринбуржцев на Кубань.

История закончилась благополучно, а мужчина решил, что это происшествие — знак судьбы.

«Судьба мне намекает на отпуск, видать», — цитирует его портал E1.RU.

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