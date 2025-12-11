В Ейском районе водитель врезался в дерево и погиб

Авария произошла 11 декабря около 7:00 на трассе Ейск — Новоминская на территории Ейского района.

По предварительным данным, мужчина за рулем ВАЗ-2107 съехал с дороги, где автомобиль столкнулся с деревом.

В результате аварии водитель погиб. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

