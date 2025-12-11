В Ейском районе водитель врезался в дерево и погиб
Авария произошла 11 декабря около 7:00 на трассе Ейск — Новоминская на территории Ейского района.
По предварительным данным, мужчина за рулем ВАЗ-2107 съехал с дороги, где автомобиль столкнулся с деревом.
В результате аварии водитель погиб. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: на Кубани иномарка врезалась в дерево и загорелась, водитель погиб. Авария со смертельным исходом произошла днем 10 декабря на автодороге Чаплыгин — Пушкинская — Соколовское на территории Гулькевичского района.
Водитель автомобиля Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево. Машина загорелась, 43-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте до приезда скорой помощи.