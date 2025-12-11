В Ейском районе в Новый год не планируют массовых уличных праздников

Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что от массовых уличных новогодних и рождественских мероприятий отказались для обеспечения безопасности.

При этом в учреждениях культуры с 25 по 30 декабря проведут 24 утренника и театрализованных представления. Кроме того, в начале января запланировано еще три таких мероприятия.

Общественный порядок и безопасность дорожного движения в дни зимних праздников будут обеспечивать усиленные наряды сотрудников полиции и вневедомственной охраны. Задействуют 40 казаков казачьей дружины. Также в обеспечении безопасности и охране правопорядка будут участвовать представители общественности, а в новогоднюю ночь к ним присоединятся 50 казаков районного казачьего общества.

«Во время Рождественских богослужений под особый контроль будут взяты 13 церквей и храмов, а в Крещение Господне — еще и места проведения обрядов», — написал Бублик в Telegram.

