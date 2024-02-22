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В Ейском районе произошел пожар в частном доме, есть пострадавший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-proizoshel-pozhar-v-chastnom-dome-est-postradavshij
В Ейском районе произошел пожар в частном доме, есть пострадавший
Фото t.me/gkykkupb

Сообщение о возгорании дома на улице Садовой в станице Ясенской поступило в пожарную часть Ейского района накануне вечером в 21:23.

Пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление из-за тлеющих в доме вещей. Возгорание ликвидировали в 21:46.

При пожаре никто не погиб. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне в Telegram.

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