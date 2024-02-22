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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-detej-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-adygee
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Фото t.me/mchs0101

Сообщение о возгорании частного дома в хуторе Игнатьевском поступило в МЧС Адыгеи 21 февраля в 23:18.

Спасатели прибыли на место. К приезду пожарных расчетов дом горел открытым пламенем. Во время тушения пожара обнаружили тела детей в возрасте 15 и 11 лет. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Предварительной причиной возникновения возгорания стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи. В доме в 2023 году были установлены пожарные извещатели, но хозяйка дома их демонтировала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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