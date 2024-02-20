Из-за пожара в 10 кв. метров эвакуировали жителей 16-этажки в Новороссийске

Сообщение о возгорании на улице Мурата Ахеджака поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 22:19.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась квартира на 5 этаже 16-этажного дома на площади 10 кв. м.

В 22:29 пожар локализовали, в 22:32 ликвидировали открытое горение, в 22:35 полностью потушили.

Из многоэтажки эвакуировали 100 человек, из них 20 — дети. Пострадавших при пожаре нет. На месте работали 15 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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