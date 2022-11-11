В Ейском районе отставные летчики рассказали школьникам о военных сражениях

Видео канала «Кубань 24»

Совет ветеранов Ейского района получил грант губернатора Кубани на просветительскую работу. Более 700 тыс. рублей направили на изготовление стендов и фильма о великих воздушных сражениях.

На таких встречах школьники подробно узнают, например, что такое «кубанская этажерка». Разработку этого тактического приема приписывают легендарному асу Александру Покрышкину.

«Сначала несколько самолетов идут на высоте 2 тыс. м, на высоте 4 тыс. м еще несколько самолетов, и есть третья высота — 6 тыс. м. И когда немцы шли, они были атакованы и сверху, и снизу. Немцы боялись этого двойного и даже тройного удара», — рассказал председатель Совета ветеранов Ейского района Владимир Киселев.

После такого урока истории школам в подарок остаются стенды, подготовленный фильм и электронная книга. День памяти трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина приходится на 13 ноября. Школа в станице Должанской, где прошел завершающий урок, носит его имя.

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