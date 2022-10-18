В Анапе рядом с Парком военной техники появится открытый музей
О развитии пространства говорили 18 октября на совещании, которое провел мэр Анапы Василий Швец.
Глава курорта напомнил, что в сентябре 2023 года Анапа отметит 80-летие освобождения города и района от фашистских захватчиков.
В городе планируют реконструировать территорию вдоль Симферопольского шоссе между Парком военной техники и Экопарком «Алеан». Там планируют построить павильон воинской славы. Это будет открытый музей с исторической экспозицией. Территорию также дополнительно озеленят, оборудуют детскую площадку и спортивную зону.
По словам инвестора проекта, к земляным работам рассчитывают приступить в декабре, а в январе начнут благоустройство. Завершить его планируют до майских праздников, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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