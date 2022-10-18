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В Анапе рядом с Парком военной техники появится открытый музей

Общество
18.10.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ryadom-s-parkom-voennoj-tehniki-poyavitsya-otkrytyj-muzej
В Анапе рядом с Парком военной техники появится открытый музей
Фото пресс-службы администрации Анапы

О развитии пространства говорили 18 октября на совещании, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

Глава курорта напомнил, что в сентябре 2023 года Анапа отметит 80-летие освобождения города и района от фашистских захватчиков.

В городе планируют реконструировать территорию вдоль Симферопольского шоссе между Парком военной техники и Экопарком «Алеан». Там планируют построить павильон воинской славы. Это будет открытый музей с исторической экспозицией. Территорию также дополнительно озеленят, оборудуют детскую площадку и спортивную зону.

По словам инвестора проекта, к земляным работам рассчитывают приступить в декабре, а в январе начнут благоустройство. Завершить его планируют до майских праздников, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Анапе площадь новых парков и скверов превысит 50 гектаров.

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