В Ейском районе обнаружили обломки беспилотника

Подозрительный объект, похожий на БПЛА, нашли в полях Ейского района 6 июля. Об этом сообщили в местную ЕДДС.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Угрозы для местных жителей нет. Участок в поле, где нашли обломки беспилотника, оцепили.

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Что делать, если обнаружили беспилотник. Несмотря на кажущуюся легкость и хрупкость этих летательных аппаратов, угрозу нельзя недооценивать. Тем более, если это легкий дрон-камикадзе. Крупные экземпляры могут обладать большой грузоподъемностью, нести сотни килограммов груза и сбрасывать его.