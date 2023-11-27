В Ейском районе 27 ноября ввели режим ЧС

Власти Ейского района приняли постановление о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципалитета.

В соответствии с документом, режим ЧС введен с 17:00 27 ноября введен для органов управления, а также сил и средств районного звена краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Установлен местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщает пресс-служба Ейского района в Telegram.

В Ейске для сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим ЧС был введен с 16:00 27 ноября. В городе сформированы рабочие группы, которые приступили к подворовому обходу попавших в зону подтопления домов. Специалисты составляют акты причиненного стихией ущерба, сообщает пресс-служба администрации Ейска в Telegram.

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