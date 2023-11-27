В Ейском районе 27 ноября ввели режим ЧС
Власти Ейского района приняли постановление о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципалитета.
В соответствии с документом, режим ЧС введен с 17:00 27 ноября введен для органов управления, а также сил и средств районного звена краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Установлен местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, сообщает пресс-служба Ейского района в Telegram.
В Ейске для сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим ЧС был введен с 16:00 27 ноября. В городе сформированы рабочие группы, которые приступили к подворовому обходу попавших в зону подтопления домов. Специалисты составляют акты причиненного стихией ущерба, сообщает пресс-служба администрации Ейска в Telegram.
Читайте также: режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Ейском районе.