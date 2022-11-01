В Ейске жителям пострадавшего от падения Су-34 дома передали свыше 5 тонн гумпомощи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жителям пострадавшей девятиэтажки на улице Коммунистической направили продукты и средства личной гигиены. В общей сложности пострадавшим собрали более 5 т гуманитарной помощи.

В состав гуманитарного груза вошли крупы, растительное масло, мука, консервы, ультрапастеризованное молоко, сухофрукты, чай, печенье. Кроме того, пострадавшим передали зубные пасты и щетки, гели для душа, мыло и шампуни, средства для мытья посуды и стиральные порошки.

Продукты и товары первой необходимости пожертвовала торговая сеть «Магнит». Груз передал благотворительный фонд «Банк еды «Русь».

«Еда и товары первой необходимости — самое важное для жизни и быта, особенно на новом месте временного размещения. Трагедия в Ейске не могла остаться без нашего внимания. Мы сразу же начали искать возможности для оказания помощи пострадавшим. Мы благодарим торговую сеть «Магнит», нашего давнего партнера, за товарные пожертвования, а также администрацию Ейска за помощь в организации доставки», — сказала президент фонда Юлиа Назарова.

Для семей с маленькими детьми направили детское питание, подгузники и пеленки. Кроме того, собрали канцелярию для школы и творчества. Всего гуманитарную помощь получила 371 семья.

Фонд «Банк еды «Русь» — это первая фудшеринговая организация в РФ. Производители и жители пополняют банк еды продуктами и товарами первой необходимости для передачи нуждающимся. Также фонд проводит сборы для закупки необходимых товаров. Отправить пожертвование можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Ейске по 100 тыс. рублей получили 230 жителей дома, пострадавшего от падения Су-34.