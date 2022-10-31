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В Ейске по 100 тыс. рублей получили 230 жителей дома, пострадавшего от падения Су-34

Общество
31.10.2022 18:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-po-100-tys-rublej-poluchili-230-zhitelej-doma-postradavshego-ot-padeniya-su-34
В Ейске по 100 тыс. рублей получили 230 жителей дома, пострадавшего от падения Су-34
Фото t.me/BublikRomanEisk

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получили 795 жильцов девятиэтажки на улице Коммунистической, 20/1. Всего заявления на эту выплату приняли от 834 жильцов из 338 квартир. Об этом 31 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Выплаты в 100 тыс. рублей получили 230 жильцов пострадавшего дома. Всего приняли 259 заявлений на выплату по полной утрате имущества, эта работа продолжается. В пунктах временного размещения на 31 октября остаются 39 человек. В больницах находятся три человека, 30 человек сняли с наблюдения.

Специалисты ГБУЗ «Ейский психоневрологический диспансер» оказали психологическую помощь 134 пострадавшим. Продолжается поставка гуманитарной помощи.

«Проводится  дополнительный обзвон жителей пострадавших подъездов и уточняются потребности в продуктах питания, одежде, лекарствах. Продолжается работа телефонов горячей линии: 2-30-73, 3-03-06, 112», — написал Роман Бублик в Telegram.

Читайте также: в Ейске открыли новый пункт сбора помощи жильцам дома, на который упал Су-34.

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